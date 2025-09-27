1974年にキッシンジャー米国務長官が沖縄県・尖閣諸島に中国軍を引き寄せ、活動を活発化させることができるかどうか国務省幹部に尋ねていたことが米公文書で27日分かった。日本の自衛意識を高める思惑だった可能性がある。（共同）