NMB48の川上千尋（26）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集の先行カットを投稿した。川上は「川上千尋1st写真集『永遠未遂』先行カットの中の1枚！」とつづり、透け感のある緑色のワンピース姿を公開。しゃがみ込んだ姿勢から上目遣いで見つめ、胸の谷間を大胆にのぞかせている。続けて「発売日は10／29皆さんお楽しみに」と告知した。この投稿にフォロワーからは「可愛すぎる」「美肌美人」「妖精みたい」「上目