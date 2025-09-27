タレントの小島瑠璃子（31）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博を訪れた様子を公開した。小島は「大阪万博に行ってきました弾丸日帰り!!!」と報告。黒のトップスにジーパンを合わせたカジュアルなコーディネートで、大屋根リングでのソロショットや公式キャラクター・ミャクミャクとのツーショットを披露した。「暑さが心配でしたが問題なく楽しめました涼める場所や座れる休憩スペースがたくさんあっ