日本テレビの徳島えりかアナウンサー（37）が26日に自身のインスタグラムを更新。Perfumeの活動休止前最後の東京ドーム公演を訪れたことを報告した。「ステージの上でいつも通りにバッキバキに踊ってかっこよくてかわいいお三方の清々しい姿を拝見していたらこちらも今しかないこの瞬間を楽しもう！そして、ここまでの感謝の思いが届くように声を出そう！手を振ろう！と無我夢中で楽しい時間を過ごさせていただきましたあったか