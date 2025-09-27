元HKT48でタレントの田中美久（24）が26日、自身のインスタグラムを更新。王林（27）とのツーショットを公開した。「王林ちゃんに誘ってもらって2人でサーフィンしたよサーフィンの乗り方を習って写真も撮ってもらいました！人生初サーフィン！楽しかったなっ」と記し、ウエットスーツ姿で海辺ではしゃぐ姿を披露。ボードの上に立ち、ピースサインを送る動画もアップした。フォロワーからは「めっちゃ夏だね！波に乗ると楽しいよ