◇プロ野球セ・リーグDeNA5ー4巨人（26日、横浜スタジアム）5回に同点に追いつく2ランホームランを放った巨人の岡本和真選手。奮闘むなしく、チームは敗戦し、DeNAとのゲーム差は「3.5」と本拠地でのCS開催は厳しいものとなりました。「負けなんで、あした勝てるように頑張りたいなと思います」と淡々と口にした岡本選手。切り替えるしかない、と言い残し、球場を後にしました。