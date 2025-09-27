元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈がノースリーブ姿と共に夏の天敵について愚痴をこぼした。27日までに更新した自身のインスタグラムに、「退勤！お疲れ様！」とつづり、「夏終わり！夕方！イライラする事が一つある！蚊へ、お前です。おい！肌ぼこぼこなんですけど！！富士山みたいなの何個もある！こんなに沢山人間いるのに！なぜ！！！村重ばかり狙う！！今日は顔に２つぼことぼこが。発狂！血眼になって追いかけ回した。