【ワシントン＝田中宏幸】米ホワイトハウス報道官は２６日、読売新聞の取材に対し、日本から輸入する医薬品への関税は１５％になると明らかにした。トランプ米大統領は２５日、海外から輸入する一部医薬品に１０月１日から１００％の関税を課すと表明していたが、日本は除外される見通しとなった。一方、同時に表明された大型トラックに対する２５％の追加関税は、日本にも適用されると説明した。今月４日に公表された日米共同