一昔前まで「月5万円あればタイで悠々自適に暮らせる」といわれていた。しかし物価高や為替の変動により、その夢は年々厳しさを増している。タイ・パタヤ南の港町で月5万円の生活費で暮らす家族がいる。韓国・済州島出身の李知勲（ジフン）さん（41歳）と友子さん（40歳）の夫婦、そして長女・柚奈さん（11歳）だ。友子さん夫妻はパタヤ・バンコク・プーケット発のフィッシングツアー「Mokoley Fishing」を経営している。どのよう