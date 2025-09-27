9月1日、大阪地裁は準強制性交等致傷などの罪に問われた東京五輪の空手組手代表、西村拳被告（29）に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡した。判決によると、西村被告は2022年11月19日未明、大阪府東大阪市の自宅マンションで、酒に酔って抵抗できなかった知人女性（当時25歳）に対し、性的暴行を加え、ケガをさせた罪に問われていた。◆動かぬ証拠となったスマホ動画「多くのメディアでは詳しく書かれていませんが、西村被告のや