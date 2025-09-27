夏が終わったと思ったら、9月の残暑が心を追い詰める。いま増えているのは“夏バテ”ではなく、心をむしばむ「残暑うつ」だ。あなたの不調もメンタルが原因？見落としがちなチェックポイントを徹底解説！◆残暑スポットの「不快指数」を調査！夏うつの発症リスクは働き方や職場環境によって大きく左右される。パークサイド日比谷クリニック院長で精神科医の立川秀樹氏は、こう警告する。「猛暑にもかかわらず出勤が必要な人