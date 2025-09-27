フジテレビの東中健アナウンサー（25）が26日に自身のインスタグラムを更新。長期休みに海外旅行に出かけたオフショットを公開した。「休みをいただき、アフリカに行ってきました。全てが刺激的な景色の中、最も印象に残っている景色の一つであるケニア『キベラスラム』」とケニアを訪れた事を明かした。「絢爛なショッピングモールなどが並ぶナイロビ市内のすぐ近くにあるスラム街で約100万人が暮らしているそうです。キベラスラ