サッカー界最高の個人賞であるバロンドール。22日に行われた表彰式で2025年度の受賞者は、PSGのフランス代表FWウスマヌ・デンベレに決まった。そうしたなか、バロンドールの主催者である『France Football』は、候補選手の獲得ポイントを発表した。1位（1380ポイント）、ウスマヌ・デンベレ（PSG） 2位（1059）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）3位（703）ヴィティーニャ（PSG）4位（657）モハメド・サラー（リヴァプール）5位（620