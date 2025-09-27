◆米大リーグヤンキース―オリオールズ（２６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＧ・スタントン外野手が２２号先制２ランを放った。「４番・ＤＨ」でスタメン出場。初回２死一塁で２ストライクからロジャーズの外角高め速球を振り抜き、右中間席へ放り込んだ。通算４５０号だった２０日（日本時間２１日）のオリオールズ戦以来５試合ぶりの一発。チームの６連勝へ好スタートを切った。す