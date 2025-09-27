自民党総裁選で、小泉農水大臣の陣営で広報班長を務めていた牧島かれん元デジタル大臣が役職を辞任しました。殺害予告などが相次ぎ、本人が申し出たということです。【映像】笑顔を見せる牧島氏総裁選をめぐり、牧島氏の事務所は陣営の関係者にメールを送り、インターネットの動画配信で好意的なコメントを投稿するよう呼びかけていました。牧島氏は「私の確認不足により、一部行き過ぎた表現が含まれてしまった」と陳謝してい