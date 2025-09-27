自民党の萩生田光一・元政調会長は２６日、総裁選（１０月４日投開票）で高市早苗氏を支援する考えを自身のブログで表明した。ブログでは、「解党的出直しを訴えながら石破政権の政策を継承するというのは、違和感を覚える。初の女性首相を目指す高市早苗さんを支援する」としている。