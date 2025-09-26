ミュージカル『星の導く夜に』の公開ゲネプロと囲み取材が26日に行われ、小林愛香さん、小越春花さん、山根綺さんらが公演への思いを語った。公演は、27日（土）から10月5日（日）まで東京・シアターHで上演される。 ファンタジーの世界観の中で、誰もが抱え得るリアルな悩みを抱えた5人姉妹の成長を描く本作は、宇宙物理学の研究員や医師、漫画家アシスタントなど、それぞれの道を歩む姉妹たちが織りなす物語だ。 囲みログインし