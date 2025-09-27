◇MLB ドジャース 8-0 ダイヤモンドバックス(日本時間26日、チェイス・フィールド)ドジャースの山本由伸投手が、2年連続のシャンパンファイトに参加。終始笑顔を見せ、インタビューに応えました。優勝マジック「1」としたドジャースは、アウェーでダイヤモンドバックスと対戦。山本投手はこの大一番に先発し、6回、被安打4、無失点の好投、7奪三振でシーズン通算200奪三振も達成し、自身12勝目を手にしました。試合後には、優勝を