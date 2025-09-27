日本のハイブリッド比率は非常に高い。中でも電気自動車（BEV）やPHEV（プラグインハイブリッド）、ハイブリッドなどの電動車比率は2024年の新車販売時に約60％となった。今後、電動車比率はより高まると見込まれている。【スペック比較表】ヴェゼルとエクストレイル性能やリセールバリューを比べてみると2代目ヴェゼル（RV系）は販売比率の多くをハイブリッド車が占めている。2024年度の登録車新車販売台数ランキングでは13位。