全日本空輸は27日、不具合が発生していたウェブサイト上の国内線予約システムが午前4時過ぎに復旧したと発表した。26日午後7時50分ごろから、オンラインチェックインなど一部の機能が利用できなくなっていた。空港でのチェックインは可能だったため、影響は軽微だとしている。購入期限が26日までだった予約については、28日まで延長した。全日空は「お客さまにご迷惑をおかけし深くおわび申し上げる。一層のサービス向上に取り