フランスのアレクシス・プーシャン騎手（25）がJRA短期免許で来日し、日本で騎乗する。身元引受調教師の田中博康調教師によると、期間は「天皇賞・秋（11月2日）から有馬記念（12月28日）の週まで」の約2カ月間。同騎手は、凱旋門賞最多8勝の名門、アンドレ・ファーブル厩舎で活躍。24年仏2000ギニーなどG1・9勝。昨年は、マキシム・ギュイヨン、ミカエル・バルザローナに次ぐ仏リーディング3位の成績を残した若きトップ騎手だ