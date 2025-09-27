◆米大リーグマーリンズ―メッツ（２６日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）メッツのフランシスコ・リンドア内野手が２６日（日本時間２７日）、敵地のマーリンズ戦に「１番・遊撃」でスタメン出場し、今季１２本目の先頭アーチとなる３１号を放った。今季、大谷翔平（ドジャース）と並んで歴代３位タイとなった。右腕アルカンタラの１ストライクからのまん中のシンカーをたたいたリンドアの打球は、右中間スタンド