ＩＭＭ通貨先物９月２３日主要国通貨円の買い越し増加 円79500枚の買い越し 18089枚の買い越し増 ユーロ114345枚の買い越し 3414枚の買い越し減 ポンド1964枚の売り越し 4616枚の売り越し減 スイスフラン23018枚の売り越し 3022枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数10344枚の売り越し 2550枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ９月２３日主要国通貨円の売り越し増加 円63417枚の売り越し 4606枚の売り