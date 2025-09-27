がんと共存2024年2月、夫で映画プロデューサーの叶井俊太郎さん（享年56）をすい臓がんで亡くした漫画家・倉田真由美さん（54）。叶井さんは2022年6月にステージ4の末期すい臓がんと診断されたが、抗がん剤治療などの標準治療は選ばず、がんと共存しながら好きなことをして生きることを決めた。倉田さんは自宅で夫の最期を看取った。その体験を綴ったのが、最新刊『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を