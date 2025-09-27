＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館【映像】「最高の笑顔」で喜びを語る元貴景勝・湊川親方元大関・貴景勝の湊川親方が、“激やせ騒動”を経て気になる現在の食生活を満面の笑みで語る場面があった。本音がにじみ出た表情にファンも「心の底から笑顔でてる」「人間的に素敵」と喜びの声を上げた。前頭三枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）と前頭三枚目・豪ノ山（武隈）の取組前の一コマ。大相撲九月場所十三日目、