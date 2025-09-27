今田美桜がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜午前8時）の最終週振り返りが27日、放送された。X（旧ツイッター）には「今日で本当におしまいか…」「総集編でもアンパンマン本編映像」「誕生日カードからの指輪とかーエモー」「八木と蘭子のその後はそれぞれの視聴者の想像におまかせしますの方向だね」「歌を歌う所、やっぱり泣けるなぁ」「そういえば、北村匠海さんて歌手でもあったんだった」「いのち