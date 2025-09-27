いよいよ始まる世界の舞台へ。U-20日本代表キャプテンDF市原吏音(大宮)は「チリに来てW杯を感じた」と率直な気持ちを語った。U-20ワールドカップは現地時間27日から開幕する。日本は27日午後5時(日本時間28日午前5時)の初戦でエジプトと対戦。韓国対ウクライナとともに、栄えある大会オープニングマッチに臨む。初戦は緊張と付き合いながら、まずは勝ち点奪取を狙う。「(エジプトの)映像も見ているし、エジプトにどういう選