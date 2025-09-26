¡Ö¥ô¥¡¥ó ¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¡ÊVan Cleef & Arpels¡Ë¡×¤¬¡¢9·î27Æü¤«¤éÅìµþÅÔÄí±àÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö±Ê±ó¤Ê¤ë½Ö´Ö¥ô¥¡¥ó ¥¯¥ê¡¼¥Õ&¥¢¡¼¥Ú¥ë - ¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¸ì¤ë¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³¡×¤ÎÆâÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢»ñÎÁ¤Ê¤ÉÌó310ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£¥ô¥¡¥ó ¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¤Î¥Ñ¥È¥ê¥â¥Ë¡¼¡õ¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¡¦¥Þ¥ô¥£¥¨¥ë=¥½¥Í¡ÊAlexandrine Maviel-Sonet¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³