猛暑が続いた今年の夏もようやく落ち着きを見せ始め、9月後半には少しずつ秋の気配が感じられるようになった。イベントなどで私服姿を披露することも多い乃木坂46メンバーも、季節に合わせた秋の装いを見せ始めている。【写真】乃木坂46メンバーの秋服コーデをチェック美脚が際立つ姿も9月21日には、千葉県・幕張メッセで39thシングル「Same numbers」のリアルミート＆グリートとリアルサイン会が行われ、メンバーそれぞれが