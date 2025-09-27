映画『フリーダ』や『エターナルズ』で知られるサルマ・ハエックが、18歳の誕生日を迎え、成人となった娘ヴァレンティナを祝った。【写真】サルマがシェアした美人娘現地時間9月21日にインスタグラムを更新したサルマは18歳になったヴァレンティナを祝うパーティーの様子を公開。「食べて踊り、笑って愛し合い…週末を通してパーティーを続けた。大切なあなた、お誕生日おめでとう。いくら祝っても足りないくらいよ」と綴り、