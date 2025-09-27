今SNSで話題のセリアの商品を、探し回ってやっと発見！アイテムとしてはよくある歯間ブラシなのですが、生活感が消えるおしゃれなカラーリングなんです。110円（税込）で40本入りなうえに、おしゃれなカラーのケース付き。これは探し回ってでもゲットしたくなるアイテムですよ！ぜひチェックしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：デンタルフロスピック ワイド（40本入）価格：￥110（税込）販売ショップ：