ダイソーで見つけた木製の組み立て式ディスプレイスタンドが、思いのほかクオリティが高くて驚きました！それぞれのパーツに厚みがあり、しっかりとしたつくり。工具要らずで簡単に組み立てられるのもポイントです。以前スリコでも似た商品が1,000円ほどで販売されていましたが、こちらは300円とお手頃ですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：木製ディスプレイスタンド（三段）価格：￥330（税込）耐荷重量の目安（