愛知県豊明市の市議会で9月22日、「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例案」が可決されました。この条例は余暇時間でのスマホの使用時間について、「1日2時間以内」を目安にするよう市民に促す内容が盛り込まれており、10月1日に施行されます。罰則や強制力はありません。市はこの条例の目的について「市民の皆さまの適切な睡眠時間の確保」と公式サイトで説明していますが、今回の条例の可決について、SNS上