今回ご紹介するのはダイソーで購入したキーホルダー。Francfrancに並んでいそうなオーロラっぽいカラーのシェル型キーホルダーです。裏側にはミニミラーがついていて、出先で身だしなみを整えるのにぴったり！このクオリティが110円（税込）で購入できるとは、さすがダイソーです。早速ご紹介いたします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミラーキーホルダー（貝）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーFrancfrancに