ディズニー＋のドラマ「マーダーズ・イン・ビルディング」や映画「花嫁のパパ」シリーズで知られる俳優スティーヴ・マーティン（80）が、新型コロナ感染により、2公演をキャンセルした。同ドラマや映画「サボテン・ブラザース」（1987年）でも共演している長年のコラボレーター、マーティン・ショート（75）との「ザ・デュークス・オブ・ファニ&#12540