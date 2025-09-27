トヨタ自動車はウーブン・バイ・トヨタとともに、東富士工場（静岡県裾野市）の跡地約30万?に大実証実験都市「ウーブン・シティ」のフェーズ1（4万7000?）を整備し、9月25日、ここで実証実験を開始した。フェーズ1には住居があり、トヨタ関係者とその家族数世帯がここで生活。一般の人のビジターとしての受け入れは2026年度以降を予定し、最終的な居住人数は300人程度を見込む。実証実験には、インベンターズ（発明家）と称