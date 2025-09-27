ファミリーマートは、セブン銀行（松橋正明社長）とATM設置に関する基本合意書を締結した。今後、全国のファミリーマート店舗（AFC除く）に独自デザインのATMを設置し、各種キャッシュレス決済の現金チャージ機能などを提供する。具体的なサービスブランド名や各種サービス名称は今後の協議で決定される。