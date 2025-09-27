イオンベトナムは10月4日から、ロンアン省タンアン市に、同国初の中規模SC業態1号店となる「イオンタンアンショッピングセンター」をグランドオープンする。これに先立ち、9月23日からソフトオープンを行い、施設運営や顧客動線の確認を進める。25日、オンラインで行われた記者説明会で大泉拓史COOは「ベトナムは日本に次ぐ戦略的に重要な市場」と強調。「ベトナムでの成長戦略をさらに加速し、マルチフォーマット展開を通じて圧倒