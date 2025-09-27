手紙の封やラッピングのデコレーションとして人気のシーリングスタンプ。最近はダイソーをはじめとする100円ショップで、手軽に購入できますよね。今回ご紹介するのはダイソーの商品。なんとディズニーのあの人気キャラクターのスタンプヘッドが、110円（税込）で販売されていたんです！これは必見ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（くまのプーさん）価格：￥110（税込）販