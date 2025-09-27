元モーニング娘。でタレント・歌手の後藤真希が27日までに、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】本当に40歳…!?美脚際立つショーパン姿を披露した後藤真希後藤は23日に大阪でライブを行ったことを報告。来場者に感謝を伝え、美脚際立つショートパンツ姿を披露した。誕生日のバルーンを手にした姿やへそ出しショットなども公開し、「この日は私の誕生日でもあって貴重な1日になりました