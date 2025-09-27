Z世代を対象とした博報堂生活総合研究所の調査で、「異性と同性どちらの目を意識するか」という質問に、67.1％の女性が同性の目を意識すると回答。異性が意識する女性が3割程度にとどまることがわかった。『Z家族データが示す「若者と親」の近すぎる関係』（光文社新書）から、その実像を紹介する――。写真＝iStock.com／imacoconut※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imacoconut■SNS上の縁をリアルに深めるZ世代子ども