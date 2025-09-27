日本人のコメ離れが進んでいる。その原因は何か。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「小麦輸出を進めたいアメリカの戦略という意見があるが、それは誤りだ。戦後、小麦の輸入を望んだのは日本側だった」という――。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■アメリカによって小麦消費は拡大したのか「小麦の消費が増えて、コメの消費が減り、コメの減反を余儀なくされ