ドムドムフードサービスは、「ドムドムハンバーガー 台北新光三越店」を10月に開業する。ドムドムハンバーガーの海外第1号店。海外展開はオフィス麦野の支援で進める。台湾の象奔奔國際餐飲とマスターフランチャイズ契約を結び、共同推進する。今後はアジア各国への展開を視野に入れる。ドムドムハンバーガーは現在国内で29店舗を展開している。場所は新光三越A11。営業時間は日曜から木曜が午前11時から午後9時半まで、金・土曜が