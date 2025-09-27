子どもが不登校やひきこもりになった時、親はどうすればいいか。不登校ひきこもり専門カウンセラーのそたろうさんは「親が『子どものために』とがんばるほど、子どもも苦しくなって、身動きが取れなくなってしまう。やるべきことはむしろ逆だ」という――。写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA■いますぐ不登校問題を解決できる魔法があるはじめまして、そたろうと申しま