北海道在住の40代女性・Iさんは、杖をついて生活している。【プレイリスト】音声で聞く体験談その日は雨が降っていて、乗り込んだ電車の床が濡れていた。座席は埋まっていたので、彼女は手すりにつかまって立っていたのだが......。＜Iさんからのおたより＞私は北海道函館市に住んでいて、杖をつきながらの生活を送っています。移動は主に電車かバスなのですが、海外からの観光客が多いので、大きなトランクごと乗ってくる人が絶え