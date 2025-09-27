物価高が続く中、冬に向けて気になるのは光熱費の負担だ。消費生活アドバイザーの和田由貴氏は「電気・ガス料金の負担軽減支援事業が終了する10月以降、光熱費の負担が重くなる見込み。そもそも、夏よりも冬のほうが光熱費が高くなりやすいため、これからの光熱費対策が家計を楽にする」という――。（取材、構成＝ライター・宮原智子）写真＝iStock.com／Tatiana Sviridova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tatiana Svir