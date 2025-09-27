元HKT48・村重杏奈さんの妹で、タレントの村重マリアさんは9月25日、自身のInstagramを更新。弟とのツーショットを公開しました。【写真】村重マリア、イケメン弟とのツーショット公開！「美男美女」マリアさんは「少しだけ帰省しましたパワー満タンなった！東京帰っても頑張ろーっと」とつづり、2枚の写真を投稿。弟とのツーショットを公開しました。1枚目では、弟がマリアさんの顔に手を当てて密着した写真。2人とも圧巻のビジ