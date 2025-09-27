「ヤクルト１１−１広島」（２６日、神宮球場）１８歳とは思えぬ雰囲気を身にまとい、球界屈指のスラッガーを封じた。プロ２試合目の登板に臨んだ広島ドラフト５位の高卒新人、菊地ハルン投手が１回を三者凡退。“村上斬り”で鮮烈なインパクトを与えた。七回に出番が巡り、先頭の古賀を二ゴロ。続く岩田を一ゴロに料理して難なく２死を奪った。ここで場内に「代打・村上」のコール。体感したスタンドの熱気を、自らに還元し