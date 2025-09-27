きのう夜、群馬県太田市の住宅に男が押し入り、住人の男性から現金を奪って逃走しました。警察は強盗事件として逃げた男の行方を追っています。きのう午後9時半ごろ、太田市下田島町の住宅で「男が家の中に入ってきて金を要求された」と住人の男性から110番通報がありました。警察によりますと、男性が物音に気づき室内を確認したところ、不審な男を発見。その後、男が男性に対しカッターのようなものを向け、「金を出せ」などとい