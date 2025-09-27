やっと今週に入り、少しは涼しくなってきました。装蹄中に大量の汗をかく私たちにとっては、これから少しの間が仕事にいちばん最適な季節です。その分、北海道シリーズに行っていた馬や夏場に英気を養っていた馬たちが帰ってきて、夏場は暇だった頭数が揃い、本拠地・栗東での仕事は通常の忙しさを取り戻しました。土曜のシリウスステークスにはエナハツホ、サイモンザナドゥ、ラインオブソウル、ルクスフロンティアが担当です